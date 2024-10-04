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За добу більше 140 боїв. Генштаб описав ситуацію на фронті

П'ятниця 04 жовтня 2024 08:35
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За добу більше 140 боїв. Генштаб описав ситуацію на фронті Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 3 жовтня, на фронті відбулось 142 бої. Найбільша кількість боєзіткнень зафіксована на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"П’ятнадцять ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника завдали за минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони, до того ж уражено два склади пально-мастильних матеріалів, артилерійську систему, засіб ППО та станцію радіоелектронної боротьби", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку росіяни чотири рази атакували в районах Стариці та Вовчанська.

На Куп'янському напрямку ворог 11 разів атакував в районах Синьківки, Курилівки, Піщаного, Вишневого, Петропавлівки та Першотравневого.

На Лиманському напрямку відбито 13 ворожих атак. Ворог концентрував зусилля в районах населених пунктів Макіївка, Новосадове, Торське, Дружелюбівка, Греківка та Дронівка.

На Сіверському напрямку відбито атаку неподалік Спірного.

На Краматорському напрямку ворог намагався шість раз просунутись поблизу Часового Яру, Андріївки, Білої Гори та Ступочок.

На Покровському напрямку росіяни здійснили 30 атак. Основні ж зусилля ворог зосереджував в районах Миколаївки та Селідового, де відбулось відповідно дев’ять та сім боєзіткнень.

На Курахівському напрямку ворог 23 рази намагався прорвати оборону в районах Новоолександрівки, Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки, Трудового, Воздвиженки, Антонівки та Катеринівки.

На Времівському напрямку зупинено три атаки в районі Богоявленки та одну - поблизу Максимівки.

На Оріхівському напрямку росіяни двічі намагались просунутись в районах Кам'янського та Новоданилівки.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація втратила більше 657 тисяч одиниць живого складу. За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1230 терористів, а також знищили:

  • 15 танків;
  • 31 бойових броньованих машин;
  • 59 артилерійських систем.

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