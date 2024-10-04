ua en ru
Пт, 04 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

За сутки более 140 боев. Генштаб описал ситуацию на фронте

Пятница 04 октября 2024 08:35
UA EN RU
За сутки более 140 боев. Генштаб описал ситуацию на фронте Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 3 октября, на фронте состоялось 142 боя. Наибольшее количество боестолкновений зафиксировано на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Пятнадцать ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника нанесли за минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны, к тому же поражены два склада горюче-смазочных материалов, артиллерийская система, средство ПВО и станция радиоэлектронной борьбы", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении россияне четыре раза атаковали в районах Старицы и Волчанска.

На Купянском направлении враг 11 раз атаковал в районах Синьковки, Куриловки, Песчаного, Вишневого, Петропавловки и Першотравневого.

На Лиманском направлении отражено 13 вражеских атак. Враг концентрировал усилия в районах населенных пунктов Макеевка, Новосадовое, Торское, Дружелюбовка, Грековка и Дроновка.

На Северском направлении отбита атака неподалеку Спорного.

На Краматорском направлении враг пытался шесть раз продвинуться вблизи Часового Яра, Андреевки, Белой Горы и Ступочек.

На Покровском направлении россияне совершили 30 атак. Основные же усилия враг сосредотачивал в районах Николаевки и Селидово, где состоялось соответственно девять и семь боестолкновений.

На Кураховском направлении враг 23 раза пытался прорвать оборону в районах Новоалександровки, Цукурино, Георгиевки, Константиновки, Трудового, Воздвиженки, Антоновки и Катериновки.

На Времовском направлении остановлено три атаки в районе Богоявленки и одну - вблизи Максимовки.

На Ореховском направлении россияне дважды пытались продвинуться в районах Каменского и Новоданиловки.

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны Российская Федерация потеряла более 657 тысяч единиц живого состава. За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1230 террористов, а также уничтожили:

  • 15 танков;
  • 31 боевых бронированных машин;
  • 59 артиллерийских систем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Генштаб ВСУ Война в Украине
NEWS
Оккупанты запустили по Украине почти 20 дронов. Как отработала ПВО
Оккупанты запустили по Украине почти 20 дронов. Как отработала ПВО
DAILY
"Пусть бомбят Москву!" Как живет Запорожье после атак КАБами и что там говорят о России
Юлия Акимова, Виталий Носач "Пусть бомбят Москву!" Как живет Запорожье после атак КАБами и что там говорят о России