Росіяни втратили за добу понад 1200 солдатів, 8 РСЗВ і близько 60 артсистем, - ЗСУ
Фото: росіяни втратили за добу рекордну кількість БпЛА (Getty Images)
За останню добу з 3 на 4 жовтня, росіяни втратили на фронті 1230 солдатів, 31 бойову броньовану машину і понад 100 безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 4.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 657 940 (+1230) осіб ліквідовано;
- танків - 8908 (+15) од.;
- бойових броньованих машин - 17 627 (+31) од.;
- артилерійських систем - 18 965 (+59) од.;
- РСЗВ - 1212 (+8) од.;
- засоби ППО - 965 (+1) од.;
- літаків - 368 од.;
- гелікоптерів - 328 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 16 494 (+101) од.;
- крилатих ракет - 2613 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 25 820 (+70) од.;
- спеціальної техніки - 3333 (+3) од.
Ситуація на фронті
За даними ISW, армія РФ просунулася у двох районах Донецької області.
Війська агресора не здатні реалізувати масштабний наступ по всій лінії фронту, але можуть тактично захоплювати території на окремих напрямках.
За минулу добу 3 жовтня, на фронті сталося понад 150 бойових зіткнень, ворожі війська активно штурмують на трьох напрямках.
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