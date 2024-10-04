Росіяни втратили за добу понад 1200 солдатів, 8 РСЗВ і близько 60 артсистем, - ЗСУ

За останню добу з 3 на 4 жовтня, росіяни втратили на фронті 1230 солдатів, 31 бойову броньовану машину і понад 100 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 4.10.24 орієнтовно склали:

Ситуація на фронті

За даними ISW, армія РФ просунулася у двох районах Донецької області.

Війська агресора не здатні реалізувати масштабний наступ по всій лінії фронту, але можуть тактично захоплювати території на окремих напрямках.

За минулу добу 3 жовтня, на фронті сталося понад 150 бойових зіткнень, ворожі війська активно штурмують на трьох напрямках.

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