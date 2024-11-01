За добу армія РФ втратила на війні 1460 солдатів і 6 танків, - Генштаб
За останню добу з 31 жовтня на 1 листопада, росіяни втратили на фронті 1460 солдатів, 26 артилерійських систем і понад 70 одиниць автомобільної техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 696 410 (+1460) осіб ліквідовано;
- танків - 9162 (+6) од.;
- бойових броньованих машин - 18 470 (+20) од.;
- артилерійських систем - 20 039 (+26) од.;
- РСЗВ - 1244 (+1) од.;
- засоби ППО - 994 од.;
- літаків - 369 од.;
- гелікоптерів - 329 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 18 088 (+25) од.;
- крилатих ракет - 2628 (+1) од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 28 038 (+77) од.;
- спеціальної техніки - 3579 (+9) од.
Ситуація на фронті та обстріли
За даними ISW, Сили оборони відбили позиції в районі Курахового, але росіяни мали успіх на чотирьох напрямках.
Тим часом російські військові почали обстрілювати Україну більш смертоносними дронами "Шахед".
Вночі агресор вдарив керованими авіабомбами по Харкову.
А напередодні ввечері загарбники обстріляли пожежну частину в Одесі. Поранень зазнали рятувальники.
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