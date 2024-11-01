За добу армія РФ втратила на війні 1460 солдатів і 6 танків, - Генштаб

Фото: за добу росіяни втратили на війні з Україною близько 1,5 тисячі солдат (twitter.com-GeneralStaffUA)

За останню добу з 31 жовтня на 1 листопада, росіяни втратили на фронті 1460 солдатів, 26 артилерійських систем і понад 70 одиниць автомобільної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.