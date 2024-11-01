За сутки армия РФ потеряла на войне 1460 солдат и 6 танков, - Генштаб

Фото: за сутки россияне потеряли на войне с Украиной около 1,5 тысячи солдат (twitter.com-GeneralStaffUA)

За последние сутки с 31 октября на 1 ноября, россияне потеряли на фронте 1460 солдат, 26 артиллерийских систем и более 70 единиц автомобильной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.