За добу армія РФ втратила понад 1200 солдатів і рекордну кількість техніки, - ЗСУ

За добу з 5 на 6 лютого російські війська втратили на фронті війни з Україною 1240 солдатів, 2 реактивні системи залпового вогню і 46 артилерійських систем. Кількість знищеної техніки агресора становить 219 одиниць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.02.25 орієнтовно склали:
За даними Інституту вивчення війни (ISW), українські військові просунулися біля Покровська, натомість російські загарбники мали успіх у чотирьох районах.
Минулої ночі загарбники вкотре масштабно атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед".
Зокрема, терористи атакували ударним безпілотником Харків. БпЛА пошкодив підприємство і найбільший ринок у місті.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.