ЗСУ мали успіх під Покровськом, окупанти просунулися на 4 напрямках: карти ISW

Сили оборони України мали успіх під Покровськом на південний захід від міста. Між тим на фронті фіксується просування російських окупантів під Куп'янськом, Торецьком, Кураховим і також біля Покровська.

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на звіт американського Інституту вивчення війни ( ISW ) .

Операція ЗСУ в Росії

Війська РФ 5 лютого продовжили наземні атаки в районі "українського плацдарму" в Курській області, але не просунулися.

Російські війська наступали на північний захід від Суджі в районі Свердликова і Малої Локні, та на південний захід від Суджі в районі Куриловки.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

Російські загарбники продовжували наступальні операції в Харківській області вздовж міжнародного кордону біля Козачої Лопані та біля Вовчанська 4 і 5 лютого, але не просунулися.

Російський "воєнкор" розповідав, що українські війська контратакували у Вовчанську.

Операція РФ №2 - Луганська область

Російські окупанти нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку. Війська РФ продовжували атакувати в напрямку Кіндрашівки та Дорошівки, біля Петропавлівки, Піщаного і Новоосинового 4 і 5 лютого.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець 5 лютого заявив, що російські загарбники окупували населений пункт Західне (на північ від Куп'янська).

В Міноборони РФ 5 лютого заявили про захоплення Новомлинська (на північний схід від Куп’янська), але в ISW оцінюють, що росіяни окупували цей населений пункт ще станом на 31 січня.

Російський блогер стверджував, що до повномасштабного вторгнення РФ в Україну в 2022 році в Новомлинську проживало приблизно 15 осіб.

Речник української бригади, яка діє на Куп'янському напрямку, заявив, що окупанти використовують у піхотних штурмах цього району призовників та мобілізованих, деякі з яких пройшли лише 1-2 тижні підготовки.

5 лютого війська РФ продовжили наступальні дії на Боровому напрямку, але не просунулися. Росіяни атакували біля Загризового, Нової Кругляківки, Лозової та Копанок 4 і 5 лютого.

5 лютого російські загарбники продовжили наступ на Лиманському напрямку, але також не просунулися. Війська РФ атакували в районі Новолюбівки, Ямполівки, Колодязів, у районі Торського та Діброви 4 і 5 лютого.

Операція РФ №3 - Донецька область

Російські загарбники 5 лютого продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку, але не просунулися. 5 лютого війська РФ наступали на Сіверськ та біля Верхньокам'янського.

Командир українського підрозділу, який діяв на Сіверському напрямку, заявив 5 лютого, що росіяни ведуть штурм і накопичують сили та особовий склад у цьому районі. Він зазначив, що ворог веде штурми вдень і вночі, і в першу чергу завдає ударів по позиціях операторів безпілотників ЗСУ.

Війська РФ 5 лютого продовжували наступальні дії в районі Часового Яру, але не просунулися. 4 і 5 лютого окупанти наступали в районі цього міста, а також біля Ступочек, Предтечиного та Білої Гори.

Речник Луганського угруповання військ ЗСУ підполковник Дмитро Запорожець заявив, що окупанти активізувалися в північній частині Часового Яру та намагаються просунутися до центру міста в районі стадіону "Авангард".

Також Запорожець зазначив, що кількість російських штурмів на Часівярському напрямку зросла на 97% порівняно з груднем 2024 року. Він заявив, що росіяни ведуть фронтальний штурм у центрі Часового Яру, та зазначив, що ворог використовує всюдиходи (квадроцикли) і мотоцикли, незважаючи на багнюку, а також окупанти завдають ударів з цивільної техніки.

Нещодавно російські загарбники просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 4 лютого, показують, що окупанти просунулися вулицями Сєрова та Григорія Сковороди на півночі Торецька.

Війська РФ продовжували наступати у районі Торецька, на північній околиці цього міста, та біля Щербинівки 4 і 5 лютого.

Як зазначив Запорожець, кількість російських штурмів на Торецькому напрямку зросла на 30% порівняно з груднем 2024 року, а російські загарбники все частіше ведуть лобовий удар по Торецьку.

Сили оборони України нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри від 5 лютого показують, що ЗСУ нещодавно просунулися на схід від Надіївки (на південний захід від Покровська).

Разом з тим на Покровському напрямку фіксується й просування російських окупантів.

Геолокаційні кадри, опубліковані 5 лютого, свідчать про те, що росіяни просунулися в південну частину н.п. Срібне (на південний захід від Покровська) і, ймовірно, захопили село. Український військовий оглядач Костянтин Машовець 4 лютого оцінив, що росіяни, вірогідно, окупували Срібне.

Війська РФ продовжували наступати поблизу Калинового, Водяного Другого, Єлизаветівки, Миролюбівки, Променя, Піщаного, Котлиного, Удачного та Успенівки 4 і 5 січня.

Російські "воєнкори" стверджували, що ЗСУ здійснили контратаку на лінії Срібне - (село) Запоріжжя - Надіївка (усі на південний захід від Покровська).

В оперативно-стратегічному угрупованні військ ЗСУ "Хортиця" повідомили, що російські окупанти використовували техніку для перекидання штурмових груп на передові позиції на північ від Новоєлизаветівки, і що українські воїни знищили 7 машин противника.

Російські блогери стверджували, що путінські війська просунулися на 1,5 км вздовж залізничної колії від Котлиного до Покровська, трохи просунулися на північний схід від Удачного, і що ВДВ РФ зміцнили позиції поблизу Срібного та села Запоріжжя Покровського району.

Російські загарбники нещодавно незначно просунулися на захід від Курахового. Геолокаційні кадри, опубліковані 4 лютого, показують, що окупанти просунулися в полі на південний захід від Дачного.

Війська РФ наступали поблизу Успенівки, Андріївки, Дачного, Улаклів, Костянтинополя, Розлива та Зеленівки 4 і 5 січня.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська просунулися в центр Дачного, і що бої за село тривають. Також блогери розповідали, що війська РФ також просунулися до траси Т-0515 Костянтинопіль - Андріївка - Покровськ на північний захід від Петропавлівки, та до північно-східної околиці Андріївки.

Речник української бригади, яка діє на Курахівському напрямку, 5 лютого заявив, що ситуація в районі Дачного залишається дуже напруженою, і що окупанти використовують на цьому напрямку розвідувальні, орієнтовані та волоконно-оптичні безпілотники.

Він також сказав, що на Курахівському напрямку російські загарбники щодня втрачають до взводу піхоти та використовують у цьому районі менше бронетехніки.

Війська РФ продовжували наступати на захід від Великої Новосілки поблизу Новосілки 4 і 5 січня, але не просунулися.

"Південна вісь"

Російські загарбники продовжували обмежені наземні атаки на заході Запорізької області 5 лютого, але не просунулися. Війська РФ наступали біля Новоданилівки та Малої Токмачки 4 і 5 лютого.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що в ніч проти 5 лютого в окупованій частині Запорізької області українські захисники завдали ударів по російському ЗРК "Бук" у неуточненому місці.

5 лютого речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) відклало заплановану ротацію персоналу своєї місії на окупованій росіянами Запорізькій АЕС в Енергодарі через відсутність гарантій безпеки з боку РФ щодо ротації.

Ані українські, ані російські джерела ISW не повідомляли про бої на Херсонському напрямку 5 лютого.

5 лютого Південне оперативне командування ЗСУ повідомило, що за минулу добу на півдні країни українські захисники знищили 2 російські системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) і 5 терміналів Starlink, якими керували російські загарбники.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 5 лютого інформували, що з початку доби на фронті відбулося 80 бойових зіткнень.

Також в Силах оборони України зазначили, що на Покровському напрямку ситуація залишається "найгарячішою".