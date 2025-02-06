За сутки армия РФ потеряла более 1200 солдат и рекордное количество техники, - ВСУ

Ситуация на фронте и удары БпЛА россиян

По данным Института изучения войны (ISW), украинские военные продвинулись возле Покровска, однако российские захватчики имели успех в четырех районах.

Минувшей ночью захватчики в очередной раз масштабно атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед".

В частности, террористы атаковали ударным беспилотником Харьков. БпЛА повредил предприятие и крупнейший рынок в городе.

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