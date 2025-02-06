За сутки армия РФ потеряла более 1200 солдат и рекордное количество техники, - ВСУ
За сутки с 5 на 6 февраля, российские войска потеряли на фронте войны с Украиной 1240 солдат, 2 реактивные системы залпового огня и 46 артиллерийских систем. Количество уничтоженной техники агрессора составляет 219 единиц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.02.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 845 310 (+1240) человек ликвидировано;
- танков - 9965 (+18) ед;
- боевых бронированных машин - 20 737 (+16) ед;
- артиллерийских систем - 22 753 (+46) ед;
- РСЗО - 1271 (+2) ед;
- средства ПВО - 1055 (+2) ед;
- самолетов - 369 ед;
- вертолетов - 331 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 24 185 (+83) ед;
- крылатых ракет - 3054 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 36 211 (+133) ед;
- специальной техники - 3737 (+2) ед.
Ситуация на фронте и удары БпЛА россиян
По данным Института изучения войны (ISW), украинские военные продвинулись возле Покровска, однако российские захватчики имели успех в четырех районах.
Минувшей ночью захватчики в очередной раз масштабно атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед".
В частности, террористы атаковали ударным беспилотником Харьков. БпЛА повредил предприятие и крупнейший рынок в городе.
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