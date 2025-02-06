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За сутки армия РФ потеряла более 1200 солдат и рекордное количество техники, - ВСУ

Четверг 06 февраля 2025 07:11
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За сутки армия РФ потеряла более 1200 солдат и рекордное количество техники, - ВСУ Фото: за минувшие сутки россияне потеряли более 200 единиц техники (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За сутки с 5 на 6 февраля, российские войска потеряли на фронте войны с Украиной 1240 солдат, 2 реактивные системы залпового огня и 46 артиллерийских систем. Количество уничтоженной техники агрессора составляет 219 единиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.02.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 845 310 (+1240) человек ликвидировано;
  • танков - 9965 (+18) ед;
  • боевых бронированных машин - 20 737 (+16) ед;
  • артиллерийских систем - 22 753 (+46) ед;
  • РСЗО - 1271 (+2) ед;
  • средства ПВО - 1055 (+2) ед;
  • самолетов - 369 ед;
  • вертолетов - 331 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 24 185 (+83) ед;
  • крылатых ракет - 3054 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 36 211 (+133) ед;
  • специальной техники - 3737 (+2) ед.

За сутки армия РФ потеряла более 1200 солдат и рекордное количество техники, - ВСУ

Ситуация на фронте и удары БпЛА россиян

По данным Института изучения войны (ISW), украинские военные продвинулись возле Покровска, однако российские захватчики имели успех в четырех районах.

Минувшей ночью захватчики в очередной раз масштабно атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед".

В частности, террористы атаковали ударным беспилотником Харьков. БпЛА повредил предприятие и крупнейший рынок в городе.

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