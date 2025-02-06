За сутки армия РФ потеряла более 1200 солдат и рекордное количество техники, - ВСУ

За сутки с 5 на 6 февраля, российские войска потеряли на фронте войны с Украиной 1240 солдат, 2 реактивные системы залпового огня и 46 артиллерийских систем. Количество уничтоженной техники агрессора составляет 219 единиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.02.25 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте и удары БпЛА россиян

По данным Института изучения войны (ISW), украинские военные продвинулись возле Покровска, однако российские захватчики имели успех в четырех районах.

Минувшей ночью захватчики в очередной раз масштабно атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед".

В частности, террористы атаковали ударным беспилотником Харьков. БпЛА повредил предприятие и крупнейший рынок в городе.

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