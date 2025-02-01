За добу армія РФ втратила на фронті понад 1400 солдатів і 48 артсистем, - Генштаб

Ситуація на фронті й ракетна атака росіян

За даними Інституту вивчення війни (ISW), російські загарбники просунулися на п'яти напрямках у Харківській та Донецькій областях.

О 5:33 ранку в багатьох областях було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.

Близько 7:00 повітряну тривогу оголосили на всій території України. Російські терористи почали масштабний ракетний обстріл країни.

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