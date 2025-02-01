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За сутки армия РФ потеряла на фронте более 1400 солдат и 48 артсистем, - Генштаб

Фото: российские захватчики продолжают нести масштабные потери (facebook.com/MinistryofDefenceUA)
Автор: Валерий Савицкий

За сутки с 31 января на 1 февраля, российские войска потеряли на фронте войны с Украиной 1430 солдат, 121 беспилотный летательный аппарат и 77 единиц автомобильной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.02.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 839 040 (+1430) человек ликвидировано;
  • танков - 9902 (+9) ед;
  • боевых бронированных машин - 20 653 (+22) ед;
  • артиллерийских систем - 22 493 (+48) ед;
  • РСЗО - 1266 (+1) ед;
  • средства ПВО - 1050 ед;
  • самолетов - 369 ед;
  • вертолетов - 331 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 23 694 (+121) ед;
  • крылатых ракет - 3054 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 35 629 (+77) ед;
  • специальной техники - 3727 (+1) ед.

Ситуация на фронте и ракетная атака россиян

По данным Института изучения войны (ISW), российские захватчики продвинулись на пяти направлениях в Харьковской и Донецкой областях.

В 5:33 утра во многих областях была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Около 7:00 воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Российские террористы начали масштабный ракетный обстрел страны.

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