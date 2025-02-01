За сутки армия РФ потеряла на фронте более 1400 солдат и 48 артсистем, - Генштаб

Ситуация на фронте и ракетная атака россиян

По данным Института изучения войны (ISW), российские захватчики продвинулись на пяти направлениях в Харьковской и Донецкой областях.

В 5:33 утра во многих областях была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Около 7:00 воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Российские террористы начали масштабный ракетный обстрел страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.