За сутки армия РФ потеряла на фронте более 1400 солдат и 48 артсистем, - Генштаб

За сутки с 31 января на 1 февраля, российские войска потеряли на фронте войны с Украиной 1430 солдат, 121 беспилотный летательный аппарат и 77 единиц автомобильной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.02.25 ориентировочно составили:
По данным Института изучения войны (ISW), российские захватчики продвинулись на пяти направлениях в Харьковской и Донецкой областях.
В 5:33 утра во многих областях была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения.
Около 7:00 воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Российские террористы начали масштабный ракетный обстрел страны.
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