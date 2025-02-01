Окупанти просунулися на п'яти напрямках: карти ISW

На фронті фіксується просування російських окупантів на п'яти напрямках. Йдеться про райони під Куп'янськом, Лиманом, Покровськом, Кураховим та у Торецьку.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на оприлюднений 1 лютого звіт американського Інституту вивчення війни ( ISW ).

Операція ЗСУ в Росії

Війська РФ 31 січня продовжували штурмові дії в районі "українського плацдарму" в Курській області, але не просунулися.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська атакували лісисті райони поблизу Нікольського (на північний захід від Суджі) та Свердликового (на північний захід від Суджі).

Російський блогер розповідав, що ЗСУ контратакували поблизу Нової Сорочини та Старої Сорочини (обидва на північний захід від Суджі).

31 січня у Генштабі ЗСУ повідомили, що ракетно-артилерійські війська знищили російський командний пункт у Рильську (на північний захід від Суджі). У Генштабі також розповіли, що удар 31 січня є частиною триваючої української операції, спрямованої на знищення командних пунктів РФ і позбавлення ворожих військ ефективного управління у Курській області.

Експерти ISW нагадали, що 7 січня ЗСУ завдали удару по командному пункту 810-ї окремої морської піхотної бригади ЧФ РФ у Білому Курської області.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

30 і 31 січня російські окупанти наступали в Харківській області поблизу Липців та Вовчанська, але не просунулися.

Операція РФ №2 - Луганська область

31 січня російські загарбники продовжили наступальні дії на різних ділянках Куп'янського напрямку. 30 і 31 січня війсьа РФ атакували в районі Петропавлівки та Піщаного.

Російський блогер заявив, щоЗСУ контратакували під Петропавлівкою.

Начальник штабу батальйону ЗСУ, який діяв на Куп'янському напрямку, 31 січня заявив, що росіяни зазвичай ведуть штурмові дії вдень і артилерійські удари вночі.

Начальник Генштабу ЗСУ повідомив, що російські окупанти продовжують використовувати перевагу в живій силі для ведення бойових дій проти українських захисників на цьому напрямку.

31 січня війська РФ продовжували наступати на напрямку Борова, але не просунулися.

30 і 31 січня російські окупанти атакували в районі Нової Кругляківки, Загризового та Копанок.

Війська РФ нещодавно просунулися на північний схід від Лиману. Геолокаційні кадри, опубліковані 31 січня, показують, що окупанти просунулися на схід від Ямполівки (на північний схід від Лиману).

Російські загарбники продовжували наступати в районі Зеленої Долини, біля Колодязів, Балки Журавки, Ямполівки, Тернів, Новолюбівки та Новомихайлівки 30 і 31 січня.

Російський "воєнкор" заявив, що війська РФ безуспішно атакували на схід від Ямполівки.

Операція РФ №3 - Донецька область

31 січня російські окупанти продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку, але не просунулися.

В ОСУВ "Хортиця" 31 січня повідомили, що росіяни атакували за підтримки бронетехніки в районі Білогорівки та Верхньокам'янського, і україські захисники знищили та пошкодили 10 БТР, які брали участь у штурмі.

31 січня війська РФ продовжували наступати у напрямку Часівого Яру, але не просунулися.

Російські окупанти атакували біля самого Часового Яру, коло Новомаркового, Оріхово-Василівки, Ступочок, Білої Гори та Предтечиного 30 і 31 січня.

Російський "воєнкор" заявив, що мікрорайон Шевченко (південно-західна околиця Часового Яру) є спірною "сірою" зоною.

Війська РФ нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 30 січня, свідчать про те, що окупанти просунулися у Петрівці (на захід від Торецька) і ліквідували плацдарм між Торецьком і Щербинівкою (на захід від Торецька).

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 30 січня, вказують на те, що російські загарбники нещодавно просунулися в південній частині Торецька.

Експерти ISW нещодавно оцінили, що російські окупанти, ймовірно, використають захоплення Торецька, щоб швидко просунутися на більш відкриті поля на захід від населеного пункту, оскільки росіяни можуть зробити пріоритетним тиск на український "пояс фортець" у Донецькій області навесні та влітку 2025 року.

"ISW також нещодавно оцінило, що російські сили можуть продовжувати віддавати перевагу Покровському напрямку, щоб ліквідувати українську "кишеню" між Воздвиженкою (на схід від Покровська) і Торецьком", - йдеться у звіті.

30 і 31 січня війська РФ наступали в межах самого Торецька, в районі Диліївки та Кримського, а також в районі Щербинівки.

Російські загарбники нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри від 29 січня показують, що окупанти трохи просунулися на захід від Котлиного (на захід від Покровська).

В Міноборони РФ 31 січня заявили про захоплення Нововасилівки (на південний захід від Покровська), але в ISW вважають, що окупанти захопили цей населений пункт станом на 1 січня.

Війська РФ атакували під самим Покровськом, в районі н.п. Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Новоторецьке, Миролюбівка, Малинівка, поблизу Лисівки, Новоукраїнки, Удачного, Котлярівки, Новоандріївки, Надіївки, Звірового, Запоріжжя та Преображенки 30 і 31 січня.

31 січня російський "воєнкор" заявив, що ЗСУ утримують позиції в південній частині Успенівки, а путінські війська відбивають українські контратаки біля Надіївки.

31 січня агентство Reuters повідомило, що заступник командира української бригади, яка діє на Покровському напрямку, заявив, що росіяни мають набагато більшу кількість піхоти в цьому районі, та атакують невеликими групами, які готові зазнавати великих втрат.

Заступник командира також розповів, що російські окупанти "вміло" використовують місцевість і погану видимість через погоду, щоб сховатися від українських безпілотників поблизу Покровська.

30 січня російський "воєнкор" заявив, що російські диверсійно-розвідувальні групи регулярно заходять на крайній схід Дніпропетровської області. При цьому в ISW не знайшли підтвердження, але спостерігали геолокаційне підтвердження того, що росіяни знаходяться приблизно за 4 км від кордону Донецької та Дніпропетровської областей в найближчій точці на південь від Удачного.

31 січня війська РФ продовжували наступальні дії на Курахівському напрямку.

30 і 31 січня російські окупанти вели наступальні дії в районі Костянтинополя, Андріївки, Розлива та Зеленівки.

31 січня російські загарбники продовжували наступати у районі Великої Новосілки, але не просунулися.

Війська РФ вели наступальні дії в районі Нових Комарів, біля Роздольного, Новосілки та Новополя 30 і 31 січня.

Російське джерело ISW стверджує, що ЗСУ контратакують на невизначених ділянках на напрямку Великої Новосілки.

"Південна вісь"

31 січня російські окупанти продовжували обмежені наступальні дії на Запорізькому напрямку, але не просунулися.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що 31 січня російські загарбники атакували на північ від Роботиного в районі Новоданилівки.

30 і 31 січня війська РФ продовжували обмежені атаки на Дніпровському напрямку та на островах дельти річки Дніпро.

Ситуація на фронті

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 31 січня інформували, що з початку доби на фронті відбулося вже 132 бойових зіткнень.

Також в Силах оборони України розповіли, що російські загарбники за січень втратили на "найгарячішому" Покровському напрямку та в Курській області, де триває їхній контрнаступ, понад 23 тисячі військових.