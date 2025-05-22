За добу армія РФ втратила 870 солдатів і 140 одиниць техніки, - Генштаб

Повітряні удари Росії

В ніч на 22 травня російські загарбники знову атакували Україну дронами-какідзе "Шахед".

Близько 02:00 у Харкові пролунав вибух.

Згодом виявилося, що агресор вдарив по місту ракетою. Внаслідок атаки пошкоджено багато житлових будинків, є постраждалі серед місцевого населення.

Тим часом, за даними ISW, у Росії розробляють план захоплення міста Суми і частини Сумської області.

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