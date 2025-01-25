За добу армія РФ втратила 1650 солдатів і близько 140 одиниць техніки, - Генштаб

Ситуація на фронті та повітряні атаки росіян

За даними Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ відбили втрачені позиції біля Торецька. Водночас, загарбники просунулися на шести напрямках у Донецькій та Курській областях.

Вночі російський агресор атакував Україну ударними дронами "Шахед".

У Київській області ворожий БпЛА пошкодив дев'ятиповерховий будинок, а на території одного з підприємств виникла пожежа внаслідок падіння уламків.

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