За сутки армия РФ потеряла 1650 солдат и около 140 единиц техники, - Генштаб

Ситуация на фронте и воздушные атаки россиян

По данным Института изучения войны (ISW), ВСУ отбили утраченные позиции возле Торецка. В то же время, захватчики продвинулись на шести направлениях в Донецкой и Курской областях.

Ночью российский агрессор атаковал Украину ударными дронами "Шахед".

В Киевской области вражеский БпЛА повредил девятиэтажный дом, а на территории одного из предприятий возник пожар в результате падения обломков.

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