ЗСУ мали успіх під Торецьком, ворог просунувся на 6 напрямках: карти ISW

Сили оборони України відбили раніше втрачені позиції під Торецьком. Разом з тим фіксується просування російських окупантів поблизу Часового Яру, Покровська, Курахового, Великої Новосілки та Торецька, а також в Курській області.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на оприлюднений 25 січня звіт американського Інституту вивчення війни ( ISW ).

Операція ЗСУ в Росії

Війська РФ нещодавно просунулися в районі "українського плацдарму в Курській області на північний захід і південь від Суджі.

Геолокаційні кадри, опубліковані 23 січня, показують, що росіяни досягли північної околиці Свердліково та просунулися в межах південної частини Махнівки.

Один російський "воєнкор" стверджував, що путінські війська, які діють на північний захід від Суджі, намагаються вийти на лінію Мала Локня - річка Локня та захопити Свердликово та Лебедєвку в рамках ширшої спроби отримати вогневий контроль над лініями матеріально-технічного забезпечення ЗСУ..

Інший російський блогер розповідав, що Сили оборони України продовжували контратаку по всьому "плацдарму" у Курській області.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

23 і 24 січня російські окупанти продовжували наземні атаки в Харківській області біля Липців та Вовчанська, але не просунулися.

Речник української бригади, яка діє в Харківській області, заявив, що бригада відбила російську механізовану атаку чисельністю приблизно у батальйон у складі понад 30 одиниць бронетехніки та піхотної роти в Харківській області нещодавно.

Речник також розповів, що окупанти витратили понад місяць на підготовку до штурму та використовували відносно нові танки та бронетехніку, зокрема відремонтовані танки Т-80, а не старішу техніку, таку як танки Т-62.

Операція РФ №2 - Луганська область

24 січня російські загарбники продовжували наступальні дії на Куп'янському напрямку, але не просунулися.

Війська РФ продовжували наземні атаки вздовж російсько-українського міжнародного кордону поблизу Тополі, Дворічної, Петропавлівки, Піщаного та Глушківки 23 та 24 січня.

24 січня російські окупанти продовжили наступальні дії на Боровому напрямку, але не просунулися.

Путінські війська атакували поблизу Загризового, Нової Кругляківки, Зеленого Гаю, під Копанками та біля Новоєгорівки 23 і 24 січня.

24 січня російський "воєнкор" заявив, що ЗСУ контратакують біля Загризового.

24 січня війська РФ продовжили наступальні дії на Лиманському напрямку, але також не просунулися.

23 і 24 січня російські окупанти наступали в районі Ямполівки та Торського.

Речник української бригади, яка діє на Лиманському напрямку, 24 січня заявив, що ворог постійно атакує невеликими піхотними групами до чотирьох солдатів у цьому районі, що призводить до значних втрат в росармії на цьому напрямку.

Операція РФ №3 - Донецька область

23 і 24 січня війська РФ продовжували наступальні операції на Сцверському напрямку в районі Білогорівки та Івано-Дар'ївки, але не просунулися.

В оперативно-стратегічному угрупованні військ ЗСУ "Хортиця" 24 січня повідомили, що росіяни за підтримки бронетехніки нещодавно атакували поблизу Івано-Дар'ївки.

Речник української бригади, яка діє на Сіверському напрямку, 23 січня заявив, що нещодавно окупанти здійснили моторизований штурм у невстановленому районі Сіверського напрямку за допомогою щонайменше 40 мотоциклів і цивільної техніки.

Війська РФ нещодавно просунулися в районі Часового Яру. Геолокаційні кадри, опубліковані 24 січня, показали, що окупанти просунулися на південь від Часового Яру.

Російські загарбники продовжували атакувати під самим Часовим Яром, біля Васюківки і в бік Новомаркового, а також біля Білої Гори 23 і 24 січня.

Українська бригада, яка діяла на Часівярському напрямку, 23 січня опублікувала кадри, на яких видно, як бригада відбиває російський механізований наступ розміром у роту поблизу Часів Яру, та знищує 4 бронемашини.

В ОСУВ "Хортиця" 24 січня повідомили, що окупанти використовують мотоцикли та іншу техніку для транспортування особового складу в Часів Яр.

Сили оборони України нещодавно просунулмя на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 21 січня, показують, що ЗСУ нещодавно відбили раніше втрачені позиції в західній частині Щербинівки (на захід від Торецька).

Також на цьому напрямку фіксується й просування російських окупантів. Геолокаційні кадри від 8 і 17 січня вказують на те, що загарбники просунулися на південь Торецька.

Війська РФ продовжували атакувати в самому Торецьку, біля Кримського та Диліївки, коло Леонідівки і Щербинівки 23 і 24 січня.

24 січня російський "воєнкор" заявив, що біля шахти Торецька на півночі міста тривають бої, і що путінські війська начебто проводять зачистку у Кримському.

Війська РФ нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 23 січня, показують, що росіяни окупували Котлине (на захід від Покровська).

24 січня в Міноборони РФ заявили про захоплення Тимофіївки минулого тижня (село розташоване на схід від Покровська), однак в ISW оцінюють, що росіяни окупували цей населений пункт станом ще 5 січня.

Російські загарбники наступали поблизу Водяного Другого, біля Баранівки, Променя, Воздвиженки, Єлизаветівки, Миролюбівки, Лисівки, Зеленого, Новоукраїнки, Звірового, Удачного, Успенівки, Срібного, Новоєлизаветівки та Котлиного 23 і 24 січня.

Російське джерело стверджувало, що ЗСУ контратакували поблизу Удачного та Котлиного.

Речник ОСУВ "Хортиця" майор Віктор Трегубов заявив, що російські окупанти намагаються обійти Покровськ з півночі та півдня, і почали завдавати ударів по місту з далекобійного озброєння, ракет різних типів і безпілотників-FPV.

Російські окупанти нещодавно просунулися в напрямку Курахового. Геолокаційні кадри від 24 січня вказують на те, що росіяни просунулися на південний схід від Розливу (на південний захід від Курахового).

Війська РФ вели наступальні дії в районі Слов'янки, біля Дачного, Костянтинополя, Улаклів, Андріївки, Зеленівки та Янтарного 23 і 24 січня.

В ОСУВ "Хортиця" 24 січня повідомили, що ворог безуспішно атакував за підтримки бронетехніки поблизу Зеленівки (на південний захід від Курахового).

Російський "воєнкор" розповідав, що війська РФ нещодавно відновили штурм поблизу Дачного та Андріївки.

Війська РФ нещодавно просунулися в межах Великої Новосілки. Геолокаційні кадри, опубліковані 24 січня, показують, що окупанти просунулися у східній та центральній частині населеного пункту.

24 січня в Міноборони РФ заявили про розділення Великої Новосілки навпіл, і що російська реактивна та ствольна артилерія та безпілотники надають вогневу підтримку росармії.

23 і 24 січня російські окупанти вели наступальні дії біля самої Великої Новосілки, та в районі Новодарівки.

"Південна вісь"

Війська РФ продовжували наземні атаки на північ від Роботиного в районі Малої Токмачки та Новоданилівки 23 і 24 січня.

24 січня в Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що підрозділи ГУР знищили російську РЛС 1Л122 "Гармонь" у невстановленому місці в окупованій частині Запорізької області.

23 та 24 січня російські загарбники продовжували обмежені наземні атаки на Дніпровському напрямку та на островах дельти річки Дніпро.

Ситуація на фронті

Як повідомляли у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 24 січня, з початку доби на фронті відбулося 190 бойових зіткнень.

Також в Силах оборони України розповіли, що найбільша кількість ворожих атак була на Покровському напрямку, де втрати російських окупантів за день склали 367 солдатів, з яких 186 були ліквідовані.