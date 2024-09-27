За добу 187 боїв, найбільше на Курахівському та Покровському напрямку, - Генштаб

"Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали чотири удари по районах зосередження особового складу та ОВТ противника", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку відбулось три боєзіткнення поблизу Стариці, Тихого та Вовчанська.

На Куп'янському напрямку точилось 20 боїв. Сили оборони відбили штурмові дії ворога неподалік Синьківки, Глушківки, Лозової, Стельмахівки та Колісниківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів біля Греківки, Невського, Новосадового та Торського.

На Сіверському напрямку відбулось чотири бої у районах Білогорівки, Верхньокам’янського та Спірного.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили 10 штурмових дій неподалік Міньківки, Григорівки та Білої Гори.

На Торецькому напрямку точилося 18 боїв, зокрема, біля Торецька, Щербинівки та Леонідівки.

На Покровському напрямку відбито 42 атаки. Найбільша концентрація атак була біля Селидового та Маринівки.

На Курахівському напрямку Сили оборонили зупинили 36 атак противника поблизу Цукуриного, Желанного Другого, Георгіївки й не тільки.

На Времівському напрямку російські загарбники здійснили п’ять наступальних дій біля Водяного, Катеринівки та Богоявленки.

На Оріхівському напрямку відбулося три боєзіткнення. Українські захисники відбили штурми противника неподалік Роботиного.

На Придніпровському напрямку окупанти також зазнали поразки, двічі атакуючи оборонні рубежі наших підрозділів.

Втрати Росії у війні

Протягом минулої доби Сили оборони ліквідували ще 1370 російських терористів. Також було знищено:

21 танк;

48 бойових броньованих машин;

58 й не тільки.

Нещодавно українські бійці взяли у полон на Курахівському напрямку більше десятка російських військових. Після 5 днів запеклих боїв окупанти самі підняли білий прапор.