За сутки 187 боев, больше всего на Кураховском и Покровском направлении - Генштаб

За прошедшие сутки, 26 сентября, на фронте состоялось 187 боев. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли четыре удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника", - пишет Генштаб.
На Харьковском направлении состоялось три боестолкновения вблизи Старицы, Тихого и Волчанска.
На Купянском направлении шло 20 боев. Силы обороны отбили штурмовые действия врага неподалеку Синьковки, Глушковки, Лозовой, Стельмаховки и Колесниковки.
На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз у Грековки, Невского, Новосадового и Торского.
На Северском направлении состоялось четыре боя в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Спорного.
На Краматорском направлении Силы обороны отбили 10 штурмовых действий неподалеку Миньковки, Григорьевки и Белой Горы.
На Торецком направлении шло 18 боев, в частности, у Торецка, Щербиновки и Леонидовки.
На Покровском направлении отбито 42 атаки. Наибольшая концентрация атак была у Селидово и Мариновки.
На Кураховском направлении Силы обороны остановили 36 атак противника вблизи Цукурино, Желанного Второго, Георгиевки и не только.
На Времовском направлении российские захватчики осуществили пять наступательных действий возле Водяного, Катериновки и Богоявленки.
На Ореховском направлении произошло три боестолкновения. Украинские защитники отбили штурмы противника неподалеку Роботино.
На Приднепровском направлении оккупанты также потерпели поражение, дважды атакуя оборонительные рубежи наших подразделений.
За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1370 российских террористов. Также было уничтожено:
Недавно украинские бойцы взяли в плен в Курской области более десятка российских военных. После 5 дней ожесточенных боев оккупанты сами подняли белый флаг.
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