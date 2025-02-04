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За сутки 110 боев, на Покровском направлении враг активно привлекал авиацию, - Генштаб

Вторник 04 февраля 2025 08:27
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За сутки 110 боев, на Покровском направлении враг активно привлекал авиацию, - Генштаб Иллюстративное фото: Генштаб описал ситуацию на фронте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 3 февраля, на фронте состоялось 110 боевых столкновений. На Покровском направлении россияне активно применяли штурмовую и бомбардировочную авиацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава и техники, два пункта управления, три артиллерийские системы, а также две станции радиоэлектронной борьбы российских захватчиков", - пишет Генштаб.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении Силы обороны отбили атаку в районе Волчанска.

На Купянском направлении состоялось 13 вражеских атак неподалеку Петропавловки, Песчаного и Загрызово.

На Лиманском направлении россияне атаковали четыре раза вблизи Новоегоровки, Тернов, Новолюбовки и Ямполовки.

На Северском направлении враг атаковал в районе населенного пункта Белогоровка.

На Краматорском направлении зафиксировано шесть боестолкновений в районах Часового Яра, Белой Горы, в направлении Предтечино и Ступочек.

На Торецком направлении россияне совершили 12 атак неподалеку населенных пунктов Крымское, Торецк и Щербиновка.

На Покровском направлении Силы обороны отбили 38 атак в районах населенных пунктов Малиновка, Новополтавка, Зеленое Поле, Тарасовка, Миролюбовка и не только. Противник активно задействовал на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Новопавловском направлении отбито шесть атак вблизи Константинополя, Раздольного и Нового Комара.

На Гуляйпольском направлении захватчики осуществили два наступательных действия в направлении Новоселки.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили две атаки противника вблизи Новоданиловки и Щербаков.

На Приднепровском направлении россияне восемь раз штурмовали позиции наших подразделений.

В Курской области отбито семь вражеских атак.

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны Россия потеряла почти 843 тысячи единиц личного состава. Только за минувшие сутки Силы обороны "отминусовали" еще 1270 оккупантов. Также было уничтожено:

  • 18 танков;
  • 24 боевые бронированные машины;
  • 66 артиллерийских систем и не только.

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