Генштаб оцінив втрати росіян за добу: майже 1300 солдатів та 66 артсистем
За добу з 3 на 4 лютого російські війська втратили на війні проти України 1 270 солдатів. Також ЗСУ знищили 18 танків та 66 артилерійських систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 842 930 (+1 270) осіб ліквідовано;
- танків - 9938 (+18) од.;
- бойових броньованих машин - 20 709 (+24) од.;
- артилерійських систем - 22 655 (+66) од.;
- РСЗВ - 1 269 (+1) од.;
- засоби ППО - 1 053 од.;
- літаків - 369 од.;
- гелікоптерів - 331 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 24 003 (+92) од.;
- крилатих ракет - 3 054 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 35 921 (+123) од.;
- спеціальної техніки - 3 733 (+2) од.
Ситуація на фронті
Станом на 22:00, 3 лютого, на фронті від початку доби відбулося 94 бойових зіткнення. Окупанти завдали 70 авіаударів, застосувавши 106 КАБ. Також росіяни використовували 833 дрони-камікадзе та 4 767 разів обстріляли позиції українських військ і населені пункти. Найбільше боїв було зафіксовано на Покровському напрямку. Зокрема, загарбницькі підрозділи 27 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік 13 населених пунктів.
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