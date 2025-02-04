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Генштаб оцінив втрати росіян за добу: майже 1300 солдатів та 66 артсистем

Вівторок 04 лютого 2025 08:07
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Генштаб оцінив втрати росіян за добу: майже 1300 солдатів та 66 артсистем Фото: українські воїни продовжують завдавати втрат армії РФ (Getty Images)
Автор: Михайло Шилін

За добу з 3 на 4 лютого російські війська втратили на війні проти України 1 270 солдатів. Також ЗСУ знищили 18 танків та 66 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 842 930 (+1 270) осіб ліквідовано;
  • танків - 9938 (+18) од.;
  • бойових броньованих машин - 20 709 (+24) од.;
  • артилерійських систем - 22 655 (+66) од.;
  • РСЗВ - 1 269 (+1) од.;
  • засоби ППО - 1 053 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 331 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 24 003 (+92) од.;
  • крилатих ракет - 3 054 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 35 921 (+123) од.;
  • спеціальної техніки - 3 733 (+2) од.

Генштаб оцінив втрати росіян за добу: майже 1300 солдатів та 66 артсистем

Ситуація на фронті

Станом на 22:00, 3 лютого, на фронті від початку доби відбулося 94 бойових зіткнення. Окупанти завдали 70 авіаударів, застосувавши 106 КАБ. Також росіяни використовували 833 дрони-камікадзе та 4 767 разів обстріляли позиції українських військ і населені пункти. Найбільше боїв було зафіксовано на Покровському напрямку. Зокрема, загарбницькі підрозділи 27 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік 13 населених пунктів.

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