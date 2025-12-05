Добровільна чи обов’язкова? У Німеччині ухвалили нові правила служби в армії з 18 років

Німецький парламент схвалив нову програму добровільної служби для 18-річних. Чоловіки зобов’язані будуть пройти анкетування та медичний огляд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Закон спрямований на зміцнення Бундесверу та обороноздатності Німеччини після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Міністр оборони Борис Пісторіус пояснив, що медичні огляди допоможуть оперативно визначати, хто готовий до захисту країни у разі загрози.
Наразі Бундесвер налічує близько 182 000 військових, а реформа передбачає збільшення чисельності на 20 000 протягом наступного року та до 260 000 солдатів із 200 000 резервістів до початку 2030-х років.
Хоча служба залишається добровільною, парламент залишив за собою право ввести обов’язкову службу, якщо добровольців буде недостатньо або погіршиться безпекова ситуація.
Програма передбачає високі стимули для добровольців, включно з зарплатою близько 2600 євро на місяць.
Обов’язкова військова служба в Німеччині була скасована у 2011 році за часів Ангели Меркель. Після цього чисельність армії значно скоротилася, а країна стала залежною від невеликого числа професійних військових.
Нові правила викликали масові протести школярів і студентів у понад 90 містах Німеччини, які виступають проти служби та заявляють, що війна руйнує перспективи молодого покоління.
Схожі кроки роблять і інші європейські країни: Франція минулого місяця оголосила про 10-місячну добровільну підготовку для 18-19-річних, впроваджуючи її після 25 років від скасування обов’язкової служби.
Ми раніше писасили про нові правила військової служби в Німеччині. Реформа була погоджена партіями коаліції і передбачає обов'язкову реєстрацію та медобстеження всіх чоловіків віком від 18 років.
РБК-Україна повідомляло, що Бундесвер вже вживав заходів для покращення іміджу армії, зокрема підвищував заробітні плати, оплачував навчання на водійські права.
Зокрема, Бундесвер оприлюднив песимістичний звіт, який показав, що Німеччина наразі не готова до потенційного конфлікту, зокрема її медична система та інші ключові сфери.