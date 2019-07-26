Добкина повторно вызвали на допрос

Фото: Михаил Добкин (РБК-Украина)

Допрос назначен на 5 августа

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) повторно вызвала народного депутата Михаила Добкина на допрос. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Как сообщается, допрос назначен на 5 августа на 11 утра.

Отметим, Генеральная прокуратура открыла уголовное производство в мае 2015 года по факту покушения на бывшего президента Виктора Януковича 21-22 февраля 2014 года. В в то время Добкин возглавлял Харьковскую область. 22 февраля 2014 года в Харькове прошел съезд депутатов, в котором должен был принять участие Янукович. Но Добкин, по его же словам, якобы убедил президента на съезд не ехать.

Напомним, ранее ГПУ вызывало Михаила Добкина на допрос по факту покушения на убийство бывшего президента Виктора Януковича. Допрос должен был состоятся 25 июля, однако народный депутат не пришел.

Кроме того, глава Киевской городской государственной администрации и мэр Киева Виталий Кличко не явился на допрос в Государственное бюро расследований. Его вызвали для дачи показаний в статусе свидетеля в производстве относительно возможных незаконных действий при заключении договора аренды земельного участка для строительства и эксплуатации жилого дома в городе Киеве.