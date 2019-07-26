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Добкіна повторно викликали на допит

Новини » Політика    26.07.2019 - 15:55
Добкіна повторно викликали на допит
Фото: Михайло Добкін (РБК-Україна)

Допит призначений на 5 серпня

Генеральна прокуратура України (ГПУ) повторно викликала народного депутата Михайла Добкіна на допит. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу ГПУ.

Як повідомляється, допит призначено на 5 серпня на 11 ранку.

Зазначимо, Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження в травні 2015 року за фактом замаху на колишнього президента Віктора Януковича 21-22 лютого 2014 року. В той час Добкін очолював Харківську область. 22 лютого 2014 року в Харкові відбувся з'їзд депутатів, в якому повинен був взяти участь Янукович. Але Добкін, за його ж словами, нібито переконав президента на з'їзд не їхати.

Нагадаємо, раніше ГПУ викликало Михайла Добкіна на допит за фактом замаху на вбивство колишнього президента Віктора Януковича. Допит повинен був відбудуться 25 липня, однак народний депутат не прийшов.

Крім того, голова Київської міської державної адміністрації і мер Києва Віталій Кличко не з'явився на допит в Державне бюро розслідувань. Його викликали для дачі свідчень у статусі свідка у виробництві щодо можливих незаконних дій при укладенні договору оренди земельної ділянки для будівництва та експлуатації житлового будинку в місті Києві.

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