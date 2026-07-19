Доба посеред моря. Прикордонники врятували філіппінця із судна, ураженого дроном

Як відбувалася рятувальна операція

Увечері 18 липня прикордонники за допомогою технічних засобів спостереження виявили в акваторії Чорного моря маломірний плавзасіб.

На пошуково-рятувальну операцію негайно вирушив малий катер Морської охорони Державної прикордонної служби України.

З рятувальної шлюпки евакуювали електромеханіка суховантажу - громадянина Республіки Філіппіни.

Що передувало порятунку

Судно "Venturo" було уражене російським ударним безпілотником увечері 17 липня. Більшість членів екіпажу того ж дня евакуювали військовослужбовці Військово-Морських Сил України.

Водночас один моряк залишався у дрейфуючій рятувальній шлюпці у відкритому морі - саме його наступної доби і виявили прикордонники.

Фото: Морська охорона Держприкордонслужби рятує людину (dpsu.gov.ua)

В яких умовах працювала Морська охорона

Операція проходила у складних умовах: у повній темряві та під постійною загрозою повторних ударів дистанційно керованих російських безпілотників.

Попри високий рівень небезпеки, особовий склад Морської охорони виконав поставлене завдання та доставив врятованого до безпечного місця.

Після огляду встановлено, що моряк перебував у задовільному стані та не потребував медичної допомоги.