"До Max теж доберемося": Зеленський анонсував "привіт" від спецслужб в месенджері Путіна

Україна працює через Telegram у Росії

За словами Зеленського, російські спецслужби активно використовують Telegram для роботи в Україні - і Київ це відстежує та протидіє. Але є й зворотний бік.

"Ми також працюємо через Telegram в Росії", - сказав президент.

Що таке Max і чому про нього заговорили

Max - це новий російський месенджер, який Росія просуває як альтернативу Telegram після його обмежень.

Зеленський, каже, що вже отримав доповідь про мережу цього сервісу. "Ми до "Макса" також доберемося", - додав він.

Путін будує "цифрове середньовіччя"

Зеленський також додав, що Росія послідовно обмежує соцмережі та мобільний зв'язок.

"Все це для тотального контролю. Розуміємо, що будує Путін в Росії, чи майже вже побудував", - сказав він.

Фото: президент України Володимир Зеленський розкритикував цифрову політику Кремля (інфографіка РБК-Україна)

На думку президента, Росія рухається у зворотному напрямку - і не на десятки, а на сотні років.

"Вони в принципі можуть скоро переходити на паперову пошту, на телеграф. Може, в принципі Путіну це подобається. Може так він себе відчуває знов молодим", - зазначив президент.

Нагадаємо, Max - це новий "національний" месенджер Росії, розроблений компанією VK, який Кремль примусово впроваджує в країні. Його встановлюють на всі смартфони у магазинах, переводять на нього шкільні чати та вимагають від жителів окупованих територій.