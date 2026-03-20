"До Max теж доберемося": Зеленський анонсував "привіт" від спецслужб в месенджері Путіна

17:07 20.03.2026 Пт
2 хв
Президент України Зеленський заявив про розвідку України в соцмережах РФ
aimg Олена Чупровська
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Україна веде розвідувальну роботу через Telegram у Росії. Після того, як Москва почала обмежувати цей месенджер, Київ вже готується до роботи з новим російським аналогом - Max.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський у відповідь на запитання журналістів.

Читайте також: Росія почала блокувати Telegram на тимчасово окупованих територіях України

Україна працює через Telegram у Росії

За словами Зеленського, російські спецслужби активно використовують Telegram для роботи в Україні - і Київ це відстежує та протидіє. Але є й зворотний бік.

"Ми також працюємо через Telegram в Росії", - сказав президент.

Що таке Max і чому про нього заговорили

Max - це новий російський месенджер, який Росія просуває як альтернативу Telegram після його обмежень.

Зеленський, каже, що вже отримав доповідь про мережу цього сервісу. "Ми до "Макса" також доберемося", - додав він.

Путін будує "цифрове середньовіччя"

Зеленський також додав, що Росія послідовно обмежує соцмережі та мобільний зв'язок.

"Все це для тотального контролю. Розуміємо, що будує Путін в Росії, чи майже вже побудував", - сказав він.

Фото: президент України Володимир Зеленський розкритикував цифрову політику Кремля (інфографіка РБК-Україна)

На думку президента, Росія рухається у зворотному напрямку - і не на десятки, а на сотні років.

"Вони в принципі можуть скоро переходити на паперову пошту, на телеграф. Може, в принципі Путіну це подобається. Може так він себе відчуває знов молодим", - зазначив президент.

Нагадаємо, Max - це новий "національний" месенджер Росії, розроблений компанією VK, який Кремль примусово впроваджує в країні. Його встановлюють на всі смартфони у магазинах, переводять на нього шкільні чати та вимагають від жителів окупованих територій.

Додаток не має наскрізного шифрування, збирає геолокацію, біометрію та навіть робить фото з камери кожні 5-10 хвилин - експерти називають його інструментом стеження для ФСБ.

До того ж, Росія масово відключає інтернет за прикладом Китаю та Ірану. У Кремлі офіційно пояснюють свої дії якоюсь "загрозою з Заходу"

