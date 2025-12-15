Не "до кінця дня". У Умєрова уточнили його слова про домовленості з США
Секретар РНБО Рустем Умєров, говорячи про можливу угоду, яка нібито мала бути досягнута до кінця дня і наблизити мир, мав на увазі не конкретний дедлайн, а результат, який буде досягнуто зрештою.
Це у коментарі РБК-Україна пояснила речниця Умєрова Діана Давітян.
За її словами, йдеться про те, що домовленість може бути досягнута "зрештою", а не буквально "до кінця сьогоднішнього дня".
Нагадаємо, раніше Умєров у своєму Twitter написав про те, що Україна та США до кінця дня можуть досягти угоди, яка наблизить мир.
"Ми сподіваємося, що до кінця дня ми досягнемо угоди, яка наблизить нас до миру. Зараз у ЗМІ багато шуму та анонімних спекуляцій. Будь ласка, не піддавайтеся чуткам та провокаціям", - заявив Умєров.
Однак варто зауважити, що в оригінальному повідомленні Умєрова було вжито словосполучення "by the end of the day", яке буквально перекладається як "до кінця дня". Натомість малося на увазі, що домовленість може бути досягнуто "AT the end of the day", що, як правило, перекладається більш загальним словом "зрештою".
Переговори в Німеччині
Нагадаємо, 14–15 грудня в Берліні президент України Володимир Зеленський проводить переговори зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом та зятем американського лідера Джаредом Кушнером.
Як пише The Wall Street Journal, під час зустрічі 14 грудня Віткофф і Кушнер не виявили готовності йти на компроміси з українською стороною. За інформацією видання, вони чинили тиск на Зеленського, закликаючи якнайшвидше укласти мирну угоду, яку у Вашингтоні хотіли б побачити вже до кінця року.
Газета зазначає, що переговори фактично перетворилися на "перетягування каната", а ключовою проблемою стало територіальне питання. За даними журналістів, Україна відмовляється погоджуватися з вимогами США щодо виведення українських військ із Донецької області.
Водночас агентство AFP повідомляє, що американська сторона під час перемовин наполягала на відмові України від Донбасу. Зеленський, зі свого боку, не приймає такого підходу й наголошує, що припинення вогню можливе лише без будь-яких територіальних поступок.
Водночас перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця зазначив, що американська переговорна команда докладає значних зусиль, часу й ресурсів для досягнення миру в Україні.