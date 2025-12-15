Секретар РНБО Рустем Умєров, говорячи про можливу угоду, яка нібито мала бути досягнута до кінця дня і наблизити мир, мав на увазі не конкретний дедлайн, а результат, який буде досягнуто зрештою.

За її словами, йдеться про те, що домовленість може бути досягнута "зрештою", а не буквально "до кінця сьогоднішнього дня".

Нагадаємо, раніше Умєров у своєму Twitter написав про те, що Україна та США до кінця дня можуть досягти угоди, яка наблизить мир.

"Ми сподіваємося, що до кінця дня ми досягнемо угоди, яка наблизить нас до миру. Зараз у ЗМІ багато шуму та анонімних спекуляцій. Будь ласка, не піддавайтеся чуткам та провокаціям", - заявив Умєров.

Однак варто зауважити, що в оригінальному повідомленні Умєрова було вжито словосполучення "by the end of the day", яке буквально перекладається як "до кінця дня". Натомість малося на увазі, що домовленість може бути досягнуто "AT the end of the day", що, як правило, перекладається більш загальним словом "зрештою".