Не "до конца дня". У Умерова уточнили его слова о договоренностях с США
Секретарь СНБО Рустем Умеров, говоря о возможном соглашении, которое якобы должно было быть достигнуто до конца дня и приблизить мир, имел в виду не конкретный дедлайн, а результат, который будет достигнут в итоге.
Это в комментарии РБК-Украина объяснила пресс-секретарь Умерова Диана Давитян.
По ее словам, речь идет о том, что договоренность может быть достигнута "в конце концов", а не буквально "до конца сегодняшнего дня".
Напомним, ранее Умеров в своем Twitter написал о том, что Украина и США до конца дня могут достичь соглашения, которое приблизит мир.
"Мы надеемся, что до конца дня мы достигнем соглашения, которое приблизит нас к миру. Сейчас в СМИ много шума и анонимных спекуляций. Пожалуйста, не поддавайтесь слухам и провокациям", - заявил Умеров.
Однако стоит заметить, что в оригинальном сообщении Умерова было употреблено словосочетание "by the end of the day", которое буквально переводится как "до конца дня". Вместо этого подразумевалось, что договоренность может быть достигнута "AT the end of the day", что, как правило, переводится более общим словом "в конце концов".
Переговоры в Германии
Напомним, 14-15 декабря в Берлине президент Украины Владимир Зеленский проводит переговоры со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Как пишет The Wall Street Journal, во время встречи 14 декабря Уиткофф и Кушнер не проявили готовности идти на компромиссы с украинской стороной. По информации издания, они оказывали давление на Зеленского, призывая как можно быстрее заключить мирное соглашение, которое в Вашингтоне хотели бы увидеть уже до конца года.
Газета отмечает, что переговоры фактически превратились в "перетягивание каната", а ключевой проблемой стал территориальный вопрос. По данным журналистов, Украина отказывается соглашаться с требованиями США по выводу украинских войск из Донецкой области.
В то же время агентство AFP сообщает, что американская сторона во время переговоров настаивала на отказе Украины от Донбасса. Зеленский, в свою очередь, не принимает такого подхода и подчеркивает, что прекращение огня возможно только без каких-либо территориальных уступок.
В то же время первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица отметил, что американская переговорная команда прилагает значительные усилия, время и ресурсы для достижения мира в Украине.