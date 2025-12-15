Не "до конца дня". У Умерова уточнили его слова о договоренностях с США

Секретарь СНБО Рустем Умеров, говоря о возможном соглашении, которое якобы должно было быть достигнуто до конца дня и приблизить мир, имел в виду не конкретный дедлайн, а результат, который будет достигнут в итоге.

По ее словам, речь идет о том, что договоренность может быть достигнута "в конце концов", а не буквально "до конца сегодняшнего дня".

Напомним, ранее Умеров в своем Twitter написал о том, что Украина и США до конца дня могут достичь соглашения, которое приблизит мир.

"Мы надеемся, что до конца дня мы достигнем соглашения, которое приблизит нас к миру. Сейчас в СМИ много шума и анонимных спекуляций. Пожалуйста, не поддавайтесь слухам и провокациям", - заявил Умеров.

Однако стоит заметить, что в оригинальном сообщении Умерова было употреблено словосочетание "by the end of the day", которое буквально переводится как "до конца дня". Вместо этого подразумевалось, что договоренность может быть достигнута "AT the end of the day", что, как правило, переводится более общим словом "в конце концов".