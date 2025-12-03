До Дня ЗСУ Кличко нагородив захисників і розповів, яку підтримку надає їм місто

Мер Києва Віталій Кличко напередодні Дня ЗСУ нагородив військових та ветеранів від столичної громади. Він також розповів, яку підтримку можуть отримати захисники від міста.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис міського голови у Telegram.

"Напередодні Дня Збройних сил України, який відзначатимемо 6 грудня, вручив захисникам та захисницям нагороди від столиці - медалі "Честь. Слава. Держава". У мерії зібралися бійці, які щойно повернулися з передової, або пройшли пекло полону, або отримали важкі поранення та відновлюються", - написав Віталій Кличко.

Мер зазначив, що Київ постійно допомагає воїнам, які б’ються на фронті, а також ветеранам. Він повідомив, що цього року на підтримку Сил оборони та безпеки столиця виділила з бюджету 12 млрд грн. Різним бригадам від громади міста відправили понад 57 000 БпЛА, майже 350 систем РЕБ, автівки, засоби зв’язку.

"Постійно зустрічаюсь з ветеранами. Розумію, наскільки складно їм повертатися до цивільного життя. Столична влада робить все, щоб реагувати на їхні запити швидко й ефективно. Для цього працює програма "Підтримка киян - Захисників та Захисниць України", на яку в 2025-му спрямували понад 1 млрд грн", - розповів Кличко.