ua en ru
Ср, 03 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Ко Дню ВСУ Кличко наградил защитников и рассказал, какую поддержку оказывает им город

Среда 03 декабря 2025 18:19
UA EN RU
Ко Дню ВСУ Кличко наградил защитников и рассказал, какую поддержку оказывает им город Фото: Виталий Кличко вручил награды защитникам ко Дню ВСУ (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Илона Свиридова

Мэр Киева Виталий Кличко накануне Дня ВСУ наградил военных и ветеранов от столичной громады. Он также рассказал, какую поддержку могут получить защитники от города.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение городского головы в Telegram.

"Накануне Дня Вооруженных сил Украины, который будем отмечать 6 декабря, вручил защитникам и защитницам награды от столицы - медали "Честь. Слава. Государство". В мэрии собрались бойцы, которые только вернулись с передовой, либо прошедшие плен, либо получили тяжелые ранения и восстанавливаются", - написал Виталий Кличко.

Мэр отметил, что Киев постоянно помогает воинам, которые бьются на фронте, а также ветеранам. Он сообщил, что в текущем году в поддержку Сил обороны и безопасности столица выделила из бюджета 12 млрд грн. Разным бригадам от громады города отправили более 57 000 БпЛА, почти 350 систем РЭБ, автомобили, средства связи.

"Постоянно встречаюсь с ветеранами. Понимаю, насколько сложно им возвращаться к гражданской жизни. Столичные власти делают все, чтобы реагировать на их запросы быстро и эффективно. Для этого работает программа "Поддержка киевлян - Защитников и Защитниц Украины", на которую в 2025-м направили более 1 млрд грн", - рассказал Кличко.

Кроме того, по его словам, по запросу ветеранского сообщества столица вводит новые услуги. Например, компенсацию на переустройство авто или жилья для ветеранов с инвалидностью, компенсацию за отдых, заочную форму обучения в университетах и ​​т.д.

Также в столице работает единое окно для помощи - Киев Милитари Хаб. Этот центр обработал уже более 40 тысяч обращений от ветеранов и их семей. Они получают помощь с документами, учебой, трудоустройством и решением других жизненных вопросов, сообщил Виталий Кличко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Вооруженные силы Украины Виталий Кличко
Новости
"Укрэнерго" показало графики отключений света в Украине 4 декабря
"Укрэнерго" показало графики отключений света в Украине 4 декабря
Аналитика
"Бэби-бума после войны не будет": интервью Либановой о миграции, кризисе кадров и настроениях украинцев
Катерина Гончарова, Татьяна Пархомчук "Бэби-бума после войны не будет": интервью Либановой о миграции, кризисе кадров и настроениях украинцев