После Дня Независимости. Названа дата визита Зеленского в США

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты состоится 30 августа. Ранее ожидалось, что визит украинского президента состоится в конце июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома .

"Президент Байден с нетерпением ожидает возможности приветствовать президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме 30 августа 2021 года", - говорится в сообщении.

В Белом доме отметили, что визит подтвердит непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины в период продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму.

"Этот визит подтвердит наше тесное сотрудничество в области энергетической безопасности, а также нашу поддержку усилий президента Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на наших общих демократических ценностях", - говорится в сообщении.