Після Дня Незалежності. Названо дату візиту Зеленського до США

Візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів відбудеться 30 серпня. Раніше очікувалося, що візит українського президента відбудеться наприкінці липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.
"Президент Байден з нетерпінням очікує можливості вітати президента України Володимира Зеленського в Білому домі 30 серпня 2021 року", - йдеться в повідомленні.
У Білому домі зазначили, що візит підтвердить непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України в період триваючої агресії Росії на Донбасі і в Криму.
"Цей візит підтвердить нашу тісну співпрацю в галузі енергетичної безпеки, а також нашу підтримку зусиль президента Зеленського щодо боротьби з корупцією та реалізації програми реформ, заснованої на наших спільних демократичних цінностях", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше джерело РБК-Україна в Офісі президента повідомляло, що візит Зеленського до США відбудеться на початку серпня.
При цьому в Офісі президента заявляли, що дата і порядок саміту поки знаходиться на стадії узгодження. У Білому домі також заявляли, що дати поки немає.
Додамо, що на початку червня Джо Байден запросив Зеленського відвідати Білий дім.