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Після Дня Незалежності. Названо дату візиту Зеленського до США

Автор: Лера Полищук

Візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів відбудеться 30 серпня. Раніше очікувалося, що візит українського президента відбудеться наприкінці липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

"Президент Байден з нетерпінням очікує можливості вітати президента України Володимира Зеленського в Білому домі 30 серпня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

У Білому домі зазначили, що візит підтвердить непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України в період триваючої агресії Росії на Донбасі і в Криму.

"Цей візит підтвердить нашу тісну співпрацю в галузі енергетичної безпеки, а також нашу підтримку зусиль президента Зеленського щодо боротьби з корупцією та реалізації програми реформ, заснованої на наших спільних демократичних цінностях", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше джерело РБК-Україна в Офісі президента повідомляло, що візит Зеленського до США відбудеться на початку серпня.

При цьому в Офісі президента заявляли, що дата і порядок саміту поки знаходиться на стадії узгодження. У Білому домі також заявляли, що дати поки немає.

Додамо, що на початку червня Джо Байден запросив Зеленського відвідати Білий дім.

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Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиБілий дім