До Дня Незалежності деяким українцям виплатять до 3100 гривень: хто отримає допомогу

До Дня Незалежності українці з пільгових категорій можуть отримати разову грошову допомогу від держави. Суми виплат у 2025 році коливаються від 450 до 3100 гривень залежно від статусу одержувача.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Уряд online" в Telegram.
Цю допомогу держава надає щороку в знак подяки й підтримки для тих, хто постраждав унаслідок воєн і репресій. Розмір виплат розподілений наступним чином:
У більшості випадків виплата нараховується автоматично:
Якщо людина не є пенсіонером і не працює, але має право на допомогу - необхідно було самостійно подати заяву до 1 серпня. У разі запізнення документи ще можна подати до 1 жовтня.
До заяви потрібно додати:
Як подати заяву:
