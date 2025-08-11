Ко Дню Независимости некоторым украинцам выплатят до 3100 гривен: кто получит помощь

Ко Дню Независимости украинцы из льготных категорий могут получить разовую денежную помощь от государства. Суммы выплат в 2025 году колеблются от 450 до 3100 гривен в зависимости от статуса получателя.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Уряд online" в Telegram.
Эту помощь государство оказывает ежегодно в знак благодарности и поддержки тем, кто пострадал в результате войн и репрессий. Размер выплат распределен следующим образом:
В большинстве случаев выплата начисляется автоматически:
Если человек не является пенсионером и не работает, но имеет право на помощь - необходимо было самостоятельно подать заявление до 1 августа. В случае опоздания документы еще можно подать до 1 октября.
К заявлению нужно приложить:
Как подать заявление:
