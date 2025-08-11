Ко Дню Независимости некоторым украинцам выплатят до 3100 гривен: кто получит помощь

Кто и сколько получит

Эту помощь государство оказывает ежегодно в знак благодарности и поддержки тем, кто пострадал в результате войн и репрессий. Размер выплат распределен следующим образом:

3100 гривен - лицам с инвалидностью I группы, пострадавшим вследствие войны, а также бывшим малолетним узникам концлагерей с инвалидностью;

2900 гривен - лицам с инвалидностью II группы;

2700 гривен - лицам с инвалидностью III группы;

1000 гривен - участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства, детям, рожденным в лагерях, и бывшим несовершеннолетним узникам;

3100 гривен - лицам с особыми заслугами перед Родиной;

650 гривен - членам семей погибших военных, ветеранов, вдовам/вдовцам, которые не вступили в повторный брак;

450 гривен - участникам войны, бывшим узникам, депортированным и детям подпольщиков и партизан.

Как получить выплату

В большинстве случаев выплата начисляется автоматически:

пенсионеры получат деньги вместе с августовской пенсией;

трудоустроенные или военнослужащие - через работодателя или командование по поданной заявке.

Если человек не является пенсионером и не работает, но имеет право на помощь - необходимо было самостоятельно подать заявление до 1 августа. В случае опоздания документы еще можно подать до 1 октября.

К заявлению нужно приложить:

копии паспорта;

удостоверение, подтверждающее право на выплату;

номер банковского счета;

ИНН (при наличии).

Как подать заявление: