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В "ДНР" заявили о завершении обмена пленными

Новости » Общество     16.04.2020 - 09:46
В "ДНР" заявили о завершении обмена пленными
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Один человек от обмена отказался

Донецк и Киев обменялись пленными по формуле "10 на 9", один человек от обмена отказался. Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

Как отметил "омбудсмен ДНР", Киев в ходе обмена пленными передал ДНР 10 человек.

Отметим сегодня состоялся обмен пленными между Донецком и Киевом. Из-за карантина после возвращения в Киев освобожденые украинцы направятся на обязательную обсервацию. Обмен проходил на КПВВ "Майорск".

РБК-Украина писало, что Украина долгое время не могла назвать, сколько людей готовят на обмен пленными.

Ранее сообщалось, что боевики готовы допустить к пленным их родственников. Речь шла о допуске к восьмерым украинцам, которых незаконно удерживает самопровозглашенная "ДНР".

Напомним, в ОРДО заявили, что проведение обмена пленными состоится до Пасхи. При этом с "ДНР" он пройдет по формуле "10 на 8".

РБК-Украина писало, что решение о проведении обмена пленными с так называемыми "республиками Донбасса" было принято во время переговоров контактной группы по Донбассу в формате видеоконференции 8 апреля.

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Новости Украины ДНРобмен пленными
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