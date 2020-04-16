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У "ДНР" заявили про завершення обміну полоненими

Новини » Суспільство     16.04.2020 - 09:46
У "ДНР" заявили про завершення обміну полоненими
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Одна людина відмовилася від обміну

Донецьк і Київ обмінялися полоненими за формулою "10 на 9", одна людина відмовилася від обміну. Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ.

Як зазначив "омбудсмен ДНР", Київ в ході обміну полоненими передав ДНР 10 чоловік.

Зазначимо сьогодні відбувся обмін полоненими між Донецьком і Києвом. Через карантин після повернення в Київ звільнені українці вирушать на обов'язкову обсервацію. Обмін проходив на КПВВ "Майорск".

РБК-Україна писало, що Україна довгий час не могла назвати, скільки людей готують на обмін полоненими.

Раніше повідомлялося, що бойовики готові допустити до полонених їх родичів. Йшлося про допуск до вісьмох українців, яких незаконно утримує самопроголошена "ДНР".

Нагадаємо, у ОРДО заявили, що проведення обміну полоненими відбудеться до Великодня. При цьому з "ДНР" він пройде за формулою "10 на 8".

РБК-Україна писало, що рішення про проведення обміну полоненими з так званими "республіками Донбасу" було ухвалене під час переговорів контактної групи по Донбасу у форматі відеоконференції 8 квітня.

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Новини України ДНРобмін полоненими
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