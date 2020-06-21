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Боевики возобновят пропуск через блокпост в Донецкой области, но в одну сторону

Новости » Общество     21.06.2020 - 19:44
Боевики возобновят пропуск через блокпост в Донецкой области, но в одну сторону
Фото: пророссийский боевик (flickr.com/moscow-live)

Оккупанты откроют блокпост "Еленовка"

Пророссийские боевики с понедельника возобновят пропуск лиц через линию разграничения в Донецкой области. Однако, пропуск будет действовать только в одну сторону.

Об этом сообщает информационное агентство террористов "ДАН".

Боевики с 22 июня будут осуществлять ежедневный пропуск лиц в направлении подконтрольной украинскому правительству территории на блокпосте "Еленовка", при этом в обратном направлении никого не будут пропускать. Пропуск будут осуществлять только по согласованным спискам.

На оккупированную территорию боевики будут пропускать только с 25 июня, но с предварительным уведомлением о намерении въезда. Блокпост будет открыт ежедневно с 9 утра до 18:00.

Напомним, оккупационные силы блокируют возобновление пропуска лиц через линию разграничения в Донецкой и Луганской областях. На Луганщине сейчас действует только один пропускной пункт "Станица Луганская". В Донецкой области пропуск до сих пор блокируется боевиками.

Накануне оккупанты угрожали Украине открыть пропуск через линию разграничения только в одностороннем порядке.

Кроме того, боевики изменили график работы блокпоста в Луганской области, теперь будут осуществлять пропуск лишь дважды в неделю.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины ДонбассДНРДонецкая областьбоевикиКПВВ
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