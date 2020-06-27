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Бойовики "ДНР" знову закривають пункти пропуску

Новини » Суспільство     27.06.2020 - 23:14
Бойовики "ДНР" знову закривають пункти пропуску
Фото: КПВВ на Донбасі (dn.gov.ua)

Заборона на перетин КПВВ почне діяти з 28 червня

Так звана влада "ДНР" знову закриває пункти пропуску на лінії розмежування. Заборона на перетин КПВВ почне діяти з 28 червня.

Про це йдеться в "указі" ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна, опублікованому на його сайті.

Так, "указ" призупиняє дію пунктів указу "Про введення режиму підвищеної готовності", що стосуються "пропуску через кордон" на територію України та пропуску з України в "ДНР".

Як уточнив "депутат "ДНР" Владислав Бердичевський в своєму Telegram-каналі, "кордон з Україною" буде закритий до нормалізації ситуації з пандемією в Україні".

Нагадаємо, в середині березня через ситуацію з коронавірусом командування ООС закрило всі пункти пропуску на Донбасі.

З 22 червня бойовики дали згоду на відновлення пропуску громадян в односторонньому порядку через КПВВ "Оленівка", що межує з "Новотроїцьким".

Раніше РБК-Україна писало, що українська сторона відновила роботу КПВВ "Маріїнка" і "Станиця Луганська" ще 10 червня, при цьому бойовики кілька днів відмовлялися пропускати громадян.

Починаючи з 13 червня представники так званої "ЛНР" почали пропуск через КПВВ абітурієнтів для проходження ЗНО, при цьому пропуск здійснюється двічі на тиждень.

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Автор: Надія Собенко

Теги Новини України Донбас
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