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Боевики пропускают через КПВВ "Станица Луганская" два дня в неделю

Новости » Общество     19.06.2020 - 15:14
Боевики пропускают через КПВВ "Станица Луганская" два дня в неделю
Фото: КПВВ "Станица Луганская" (dpsu.gov.ua)

Пропуск граждан осуществляется по средам и субботам

Боевики осуществляют пропуск граждан через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Станица Луганская" дважды в неделю. Пропускными днями определены среды и субботы.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

По словам начальника управления пограничного контроля ГПСУ Юрия Лысюка, пропуск осуществляется исключительно по согласованным спискам.

"Если в этих списках граждан нет, то даже с гуманитарной целью - на похороны, на лечение, навестить родных, пропуск не осуществляется", - сообщил Лысюк.

Также в погранслужбе отметили, что с открытия КПВВ, 10 июня, смежная сторона пропустила через КПВВ "Марьинка" 26 человек, а через "Станицу Луганскую" - 644.

В то же время, боевики так называемой "ЛНР" сообщают, что с 19 июня сняли все ограничения на пропуск граждан через "Станицу Луганскую".

Напомним, украинская сторона восстановила пропуск через КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская" еще 10 июня, при этом боевики несколько дней полностью саботировали пропуск граждан.

Позже сообщалось, что начиная с 13 июня представители так называемой "ЛНР" начали пропуск через КПВВ абитуриентов для сдачи ВНО.

При этом работу КПВВ "Марьинка" боевики продолжали блокировать.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины ЛуганскГосударственная пограничная службаСтаница ЛуганскаяКПВВ
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