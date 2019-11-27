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"ДНР" предлагает провести обмен пленными до конца года

Новости » Политика     27.11.2019 - 17:34
"ДНР" предлагает провести обмен пленными до конца года
Фото: "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова (twitter.com IANovorossia)

Украинской стороне предлагают провести обмен до новогодних праздников

Представители самопровозглашенной "Донецкой народной республики" предлагают украинской стороне провести обмен пленными в ближайшее время. Об этом заявила так называемый "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова, передают сепаратистские СМИ.

В частности, по итогам переговоров контактной группы в Минске она предложила как можно скорее провести обмен.

"Я призываю украинскую сторону в самые кратчайшие сроки предпринять все возможные шаги, для того чтобы провести значительный обмен пленными в ближайшее время. Мы должны дать людям возможность встретить новогодние праздники вместе со своими родными и близкими", - отметила она.

Отметим, последний прямой обмен пленными на Донбассе прошел 27 декабря 2017 года.

Напомним, ранее глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о возможном обмене пленными с Россией. По его словам, освобождать украинских пленных планируется сразу из Крыма, Донбасса и непосредственно из России.

В конце октября в "ДНР" заявили о готовности к обмену пленными по формуле "52 на 85".

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