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"ДНР" пропонує провести обмін полоненими до кінця року

Новини » Політика     27.11.2019 - 17:34
"ДНР" пропонує провести обмін полоненими до кінця року
Фото: "омбудсмен ДНР" Дарина Морозова (twitter.com IANovorossia)

Українській стороні пропонують провести обмін до новорічних свят

Представники самопроголошеної "Донецької народної республіки" пропонують українській стороні провести обмін полоненими найближчим часом. Про це заявила так званий "омбудсмен ДНР" Дарина Морозова, передають сепаратистські ЗМІ.

Зокрема, за підсумками переговорів контактної групи в Мінську вона запропонувала якомога швидше провести обмін.

"Я закликаю українську сторону в найкоротші терміни зробити всі можливі кроки, для того щоб провести значний обмін полоненими найближчим часом. Ми повинні дати людям можливість зустріти новорічні свята разом зі своїми рідними та близькими", - зазначила вона.

Відзначимо, останній прямий обмін полоненими на Донбасі пройшов 27 грудня 2017 року.

Нагадаємо, раніше глава Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко розповів про можливий обмін полоненими з Росією. За його словами, звільняти українських полонених планується відразу з Криму, Донбасу і безпосередньо з Росії.

В кінці жовтня у "ДНР" заявили про готовність до обміну полоненими за формулою "52 на 85".

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