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У Дніпровському районі Києва біля станції метро впали уламки дрона, виникла пожежа

21:21 01.10.2026 Чт
1 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: у Дніпровському районі Києва впали уламки та горять дерева (Getty Images)

У Дніпровському районі Києва, поблизу однієї зі станцій метро, зафіксували падіння уламків на відкритій території. Внаслідок цього виникло загоряння дерев.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

За словами міського голови, падіння уламків спричинило пожежу в зеленій зоні.

Інформація про руйнування будівель або потерпілих наразі уточнюється.

На місце події вже виїхали всі екстрені служби для ліквідації наслідків та локалізації загоряння.

Нагадаємо, росіяни регулярно здійснюють повітряні атаки на столицю.

Зокрема, в ніч на 1 жовтня та зранку під час чергової атаки дронів у Києві через нічну атаку РФ палала висотка і склад, а також була поранена одна людина.

Крім того, під час комбінованого удару із застосуванням реактивних безпілотників та балістики напередодні, 30 вересня, у Києві через атаку РФ пошкоджені десятки будинків, внаслідок чого є загиблі та постраждалі.

Також того ж вечора, 30 вересня, ворог поцілив у склади на Оболоні, а у Солом'янському районі столиці через влучання спалахнуло кафе на першому поверсі житлового будинку.

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