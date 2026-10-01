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В Днепровском районе Киева возле станции метро упали обломки дрона, возник пожар

21:21 01.10.2026 Чт
1 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: в Днепровском районе Киева упали обломки и горят деревья (Getty Images)

В Днепровском районе Киева, у одной из станций метро, зафиксировали падение обломков на открытой территории. В результате возникло возгорание деревьев.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

По словам городского головы, падение обломков повлекло за собой пожар в зеленой зоне.

Информация о разрушении зданий или пострадавших в настоящее время уточняется.

На место происшествия выехали все экстренные службы для ликвидации последствий и локализации возгорания.

Напомним, россияне регулярно совершают воздушные атаки на столицу.

В частности, в ночь на 1 октября и утром во время очередной атаки дронов в Киеве из-за ночной атаки РФ пылала высотка и состав, а также был ранен один человек.

Кроме того, во время комбинированного удара с применением реактивных беспилотников и баллистики накануне, 30 сентября, в Киеве из-за атаки РФ повреждены десятки домов, в результате чего погибли и пострадали.

Также в тот же вечер, 30 сентября, враг попал в склады на Оболони, а в Соломенском районе столицы из-за попадания вспыхнуло кафе на первом этаже жилого дома.

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