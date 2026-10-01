В Днепровском районе Киева возле станции метро упали обломки дрона, возник пожар

Напомним, россияне регулярно совершают воздушные атаки на столицу.

В частности, в ночь на 1 октября и утром во время очередной атаки дронов в Киеве из-за ночной атаки РФ пылала высотка и состав, а также был ранен один человек.

Кроме того, во время комбинированного удара с применением реактивных беспилотников и баллистики накануне, 30 сентября, в Киеве из-за атаки РФ повреждены десятки домов, в результате чего погибли и пострадали.

Также в тот же вечер, 30 сентября, враг попал в склады на Оболони, а в Соломенском районе столицы из-за попадания вспыхнуло кафе на первом этаже жилого дома.