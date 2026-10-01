В Днепровском районе Киева возле станции метро упали обломки дрона, возник пожар

В Днепровском районе Киева, у одной из станций метро, зафиксировали падение обломков на открытой территории. В результате возникло возгорание деревьев.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
По словам городского головы, падение обломков повлекло за собой пожар в зеленой зоне.
Информация о разрушении зданий или пострадавших в настоящее время уточняется.
На место происшествия выехали все экстренные службы для ликвидации последствий и локализации возгорания.
Напомним, россияне регулярно совершают воздушные атаки на столицу.
В частности, в ночь на 1 октября и утром во время очередной атаки дронов в Киеве из-за ночной атаки РФ пылала высотка и состав, а также был ранен один человек.
Кроме того, во время комбинированного удара с применением реактивных беспилотников и баллистики накануне, 30 сентября, в Киеве из-за атаки РФ повреждены десятки домов, в результате чего погибли и пострадали.
Также в тот же вечер, 30 сентября, враг попал в склады на Оболони, а в Соломенском районе столицы из-за попадания вспыхнуло кафе на первом этаже жилого дома.