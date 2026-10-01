ua en ru
Чт, 01 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Днепровском районе Киева возле станции метро упали обломки дрона, возник пожар

21:21 01.10.2026 Чт
1 мин
aimg Сергей Козачук
В Днепровском районе Киева возле станции метро упали обломки дрона, возник пожар Фото: в Днепровском районе Киева упали обломки и горят деревья (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В Днепровском районе Киева, у одной из станций метро, зафиксировали падение обломков на открытой территории. В результате возникло возгорание деревьев.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

По словам городского головы, падение обломков повлекло за собой пожар в зеленой зоне.

Информация о разрушении зданий или пострадавших в настоящее время уточняется.

На место происшествия выехали все экстренные службы для ликвидации последствий и локализации возгорания.

Напомним, россияне регулярно совершают воздушные атаки на столицу.

В частности, в ночь на 1 октября и утром во время очередной атаки дронов в Киеве из-за ночной атаки РФ пылала высотка и состав, а также был ранен один человек.

Кроме того, во время комбинированного удара с применением реактивных беспилотников и баллистики накануне, 30 сентября, в Киеве из-за атаки РФ повреждены десятки домов, в результате чего погибли и пострадали.

Также в тот же вечер, 30 сентября, враг попал в склады на Оболони, а в Соломенском районе столицы из-за попадания вспыхнуло кафе на первом этаже жилого дома.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Обстрел Киева Война в Украине Атака дронов Российская Федерация
Новости
Зеленский поручил проверить договоренности с партнерами по F-16 и ракетам для ПВО
Зеленский поручил проверить договоренности с партнерами по F-16 и ракетам для ПВО
Аналитика
Путин и его ракеты стали самым эффективным украинизатором: интервью с Ларисой Ницой
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина Путин и его ракеты стали самым эффективным украинизатором: интервью с Ларисой Ницой