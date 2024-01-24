Над Дніпровським районом збили дві ракети: уламки впали на підприємство, є поранений

Українські сили протиповітряної оборони збили дві ракети, які росіяни запустили на Дніпропетровську область у середу, 24 січня. Уламки впали на одне з підприємств у Дніпрі, внаслідок чого є руйнування та поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Оборонці з ПвК "Схід" знищили дві ракети. Їх збили над Дніпровським районом. Уламки впали на одне з підприємств у Дніпрі", - повідомив Лисак.

Внаслідок падіння уламків поранений 38-річний чоловік. У нього черепно-мозкова травма, контузія та перелом. Наразі постраждалий перебуває у лікарні в стані середньої тяжкості.

Також є пошкодження будівлі та техніки.

Зазначимо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі пролунав вибух під час повітряної тривоги.

Ракетний удар по Україні 23 січня

Нагадаємо, російська армія вночі та вранці 23 січня завдала ударів по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Силам ППО вдалося знищити 21 із 44 ворожих цілей.

Під ударом опинилися Київ, Харків, Павлоград та інші міста. Відомо про постраждалих та загиблих, у містах зафіксовано пожежі та руйнування.

Детальніше про наслідки ракетної атаки РФ - у матеріалі РБК-Україна.