У Дніпрі пролунав вибух під час повітряної тривоги у середу, 24 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

Зазначимо, по всій Україні була оголошена повітряна тривога через зліт російського винищувача МіГ-31К. Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку.

Детальної інформації щодо причини та наслідків вибуху у Дніпрі наразі немає.

Ракетний удар по Україні 23 січня

Нагадаємо, російська армія вночі та вранці 23 січня завдала ударів по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Силам ППО вдалося знищити 21 із 44 ворожих цілей.

Під ударом опинилися Київ, Харків, Павлоград та інші міста. Відомо про постраждалих та загиблих, у містах зафіксовано пожежі та руйнування.

Детальніше про наслідки ракетної атаки РФ - у матеріалі РБК-Україна.