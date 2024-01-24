Над Днепровским районом сбили две ракеты: обломки упали на предприятие, есть раненый

Украинские силы противовоздушной обороны сбили две ракеты, запущенные россиянами на Днепропетровскую область в среду, 24 января. Обломки упали на одно из предприятий в Днепре, в результате чего есть разрушения и раненый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Оборонцы из ПВК "Восход" уничтожили две ракеты. Их сбили над Днепровским районом. Обломки упали на одно из предприятий в Днепре", - сообщил Лысак.

В результате падения обломков ранен 38-летний мужчина. У него черепно-мозговая травма, контузия и перелом. В настоящее время пострадавший находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Также есть повреждения здания и техники.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре раздался взрыв во время воздушной тревоги.

Ракетный удар по Украине 23 января

Напомним, российская армия ночью и утром 23 января нанесла удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Силам ПВО удалось уничтожить 21 из 44 вражеских целей.

Под ударом оказались Киев, Харьков, Павлоград и другие города. Известно о пострадавших и погибших, в городах зафиксированы пожары и разрушения.

Детальнее о последствиях ракетной атаки РФ - в материале РБК-Украина.