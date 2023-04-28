UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дніпропетровську та Запорізьку ОДА можуть очолювати військові: указ Зеленського

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 28 квітня, президент України Володимир Зеленський видав указ, відповідно до якого Дніпропетровську та Запорізьку ОДА можуть очолювати військові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу президента.

"У період дії воєнного стану для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки посади голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, голови, першого заступника голови та одного із заступників голови Запорізької обласної державної адміністрації можуть бути заміщені військовослужбовцями", - йдеться в тексті указу.

Їх мають відряджати у встановленому законодавством порядку із залишенням на військовій службі, без виключення зі списків особового складу.

Цей указ вносить зміни до указу президента України від 3 травня 2017 року "Про Перелік посад, що заміщуються військовослужбовцями Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення у державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, а також державних та комунальних навчальних закладах, та граничних військових звань за цими посадами".

Нагадаємо, що сьогодні, 28 квітня, український президент Володимир Зеленський провів зустріч з новим президентом Чехії Петром Павелом та зі словацьким президентом Зузаною Чапутовою.

Президент України Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному відправляти на фронт військкомів з тилу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийДніпропетровська областьЗапорожская область