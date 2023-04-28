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Днепропетровскую и Запорожскую ОГА могут возглавлять военные: указ Зеленского

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 28 апреля, президент Украины Владимир Зеленский издал указ, согласно которому Днепропетровскую и Запорожскую ОГА могут возглавлять военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса президента.

"В период действия военного положения для выполнения задач в интересах обороны государства и его безопасности должности председателя Днепропетровской облгосадминистрации, председателя, первого заместителя председателя и одного из заместителей председателя Запорожской областной государственной администрации могут быть замещены военнослужащими", - говорится в тексте указа.

Их должны отправлять в установленном законодательством порядке с оставлением на военной службе, без исключения из списков личного состава.

Этот указ вносит изменения в указ президента Украины от 3 мая 2017 г. "О Перечне должностей, замещаемых военнослужащими Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, правоохранительных органов специального назначения в государственных органах, на предприятиях, в учреждениях, организациях, а также государственных и коммунальных учебных заведениях и предельных воинских званий по этим должностям".

Напомним, что сегодня, 28 апреля, украинский президент Владимир Зеленский провел встречу с новым президентом Чехии Петром Павелом и со словацким президентом Зузаной Чапутовой.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному отправлять на фронт военнослужащих с тыла.

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