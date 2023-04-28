Зеленський доручив Залужному відправляти на фронт тилових військкомів

Президент України Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному відправляти на фронт військкомів з тилу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра оборони України Олексія Резнікова під час пресконференції.

Як пояснив Резніков, йдеться про військкомів, які давно сидять у центрах комплектацій. "А направляти на їхнє місце (військкомів, - ред.) військовослужбовців, які отримали поранення, які знають, зокрема, як правильно проводити роботу з реалізації мобілізаційних потреб", - додав міністр оборони України.