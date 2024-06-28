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Дніпропетровську область атакували російські дрони: працювала ППО

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Росія атакувала Дніпропетровську область ударними БПЛА. Працювали засоби протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

"Дніпропетровщина - робота ППО по БпЛА", - йдеться у повідомленні ПС, опублікованому о 4:29.

Зазначимо, що повітряну тривогу в області було оголошено о 4:28.

Нагадаємо, у ніч проти 27 червня РФ знову атакувала Україну повітряними засобами. Для чергової атаки росіяни застосували ракети повітряного та морського базування, а також дрони-камікадзе. Силами і засобами протиповітряної оборони ЗСУ усі ворожі цілі, крім ракети "Кинджал", були збиті.

Повідомлялося про вибухи у Хмельницькій області, а також в районі Києва.

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Війна Росії проти УкраїниАтака дронівДніпропетровська область