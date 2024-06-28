Дніпропетровську область атакували російські дрони: працювала ППО

Росія атакувала Дніпропетровську область ударними БПЛА. Працювали засоби протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.
"Дніпропетровщина - робота ППО по БпЛА", - йдеться у повідомленні ПС, опублікованому о 4:29.
Зазначимо, що повітряну тривогу в області було оголошено о 4:28.
Нагадаємо, у ніч проти 27 червня РФ знову атакувала Україну повітряними засобами. Для чергової атаки росіяни застосували ракети повітряного та морського базування, а також дрони-камікадзе. Силами і засобами протиповітряної оборони ЗСУ усі ворожі цілі, крім ракети "Кинджал", були збиті.
Повідомлялося про вибухи у Хмельницькій області, а також в районі Києва.
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